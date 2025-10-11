Haberler

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde yapılan yol kontrolünde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. İl Jandarma ekipleri, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğuksu Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
