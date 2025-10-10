Haberler

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
