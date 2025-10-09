Haberler

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Başkale ilçesinde gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyetlerinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

