Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonu, alkollü içki, elektronik sigara ve cinsel içerikli ürünler bulunuyor.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 15 adet cep telefonu, 57 şişe alkollü içki, 46 adet elektronik sigara, 47 adet cinsel içerikli ürün (sprey, hap vb.) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 4 olay çerçevesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN