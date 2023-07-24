Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında safran, sigara, elektronik sigara, cep telefonu, tabanca şarjörü ve fişekler bulunuyor. Ayrıca sahte bir çek de ele geçirildi. Toplamda 6 olayda 8 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "yapılan çalışmalarda; 1 kilo 850 gram safran, bin 309 paket sigara, 110 adet elektronik sigara, 125 adet cep telefonu, 3 adet tabanca şarjörü, 376 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise sahte olduğu değerlendirilen 1 adet çek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay çerçevesinde 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN