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Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında sigara, elektronik sigara, puro, tabanca fişeği ve tabanca şarjörü bulunuyor.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalarda 784 paket sigara, 7 adet elektronik sigara, 7 adet puro, 161 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 4 olayla ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Van Güncel Haberler

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