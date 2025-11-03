Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi, 12 Gözaltı

Van'ın Başkale ve İpekyolu ilçelerinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, yol arama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi ile İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi mevkilerinde yapılan çalışmalarda 2 bin 941 paket gümrük kaçağı sigara, 850 kilogram İran fıstığı ve 142 parça gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.