Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi, 5 Gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri yol kontrolünde gümrük kaçağı malzeme ele geçirirken, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Kontrollerde gümrük kaçağı eşya ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
