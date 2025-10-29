Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
Van'ın Tuşba ve Başkale ilçelerinde düzenlenen yol arama ve kontrol faaliyeti sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesindeki Çamlık ve Tuşba ilçesindeki Tımar mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
???Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel