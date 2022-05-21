Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - Haberler

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Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

AA - Özkan Bilgin - Güncel
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Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi.

Van'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuşba Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen ortak çalışmada, İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada, 350 şişe gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ve 160 paket sigara bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AA / Özkan Bilgin - Güncel

Sigara, Van, Güncel, Haberler

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