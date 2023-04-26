Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı 858 litre akaryakıt ve 182 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İpekyolu ilçesindeki bir ikametgahta yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 858 litre kaçak akaryakıt ve 182 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.