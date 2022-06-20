Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt ve tütün ürünleri ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 200 litre akaryakıt, 5 bin 256 sigara, 26 kilogram tütün, 56 cep telefonu, 14 bin 200 filtre, bin 600 makaron ele geçirildi.

Ekiplerce 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.