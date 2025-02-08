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Van'da Gümrük Kaçağı 94 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçağı 94 Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Erciş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilden gümrük kaçağı 94 cep telefonu çıkarıldı. İlgili ekipler iki şüpheliye yasal işlem başlattı.

Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, tespit ettiği bir otomobilde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirdi.

2 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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