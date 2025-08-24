Van'da Gümrük Kaçağı 6 Binden Fazla Sigara Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 207 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 18-24 Ağustos'ta düzenlenen 4 operasyonda 6 bin 207 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.