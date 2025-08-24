Van'da Gümrük Kaçağı 6 Binden Fazla Sigara Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 207 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 207 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 18-24 Ağustos'ta düzenlenen 4 operasyonda 6 bin 207 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Togg'a iki yeni renk eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı

Togg'a yeni renkler eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.