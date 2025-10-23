Van'da Gümrük Kaçağı 3 Bin 750 Paket Sigara Ele Geçirildi
Muradiye ilçesinde yapılan operasyonda, bir minibüste gümrük kaçağı 3 bin 750 paket sigara bulunarak bir şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Muradiye ilçesinde, 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bir minibüs durduruldu.
Minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 750 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel