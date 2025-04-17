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Van'da Gümrük Kaçağı 3 Bin 140 Paket Sigara Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçağı 3 Bin 140 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Muradiye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde 3 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaymakamlık, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Van'ın Muradiye ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 140 paket sigara ele geçirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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