Van'da Gümrük Kaçağı 3 Bin 140 Paket Sigara Ele Geçirildi
Muradiye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde 3 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaymakamlık, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Van'ın Muradiye ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 140 paket sigara ele geçirildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel