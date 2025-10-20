Van'da Gümrük Kaçağı 1470 Paket Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 1470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Kontrollerde bir otomobilin içine gizlenmiş gümrük kaçağı 1470 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.O. hakkında adli işlem yapıldı.