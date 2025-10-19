Haberler

Van'da Gümrük Kaçağı 1200 Litre Akaryakıt Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçağı 1200 Litre Akaryakıt Ele Geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda gümrük kaçağı 1200 litre akaryakıt ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde gümrük kaçağı 1200 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karpuzalanı Mahallesi'nde bir markete operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1200 litre motorin, 50 litrelik 18 jelikan, 5 varil, 8 ölçü kabı ve elektrikli dinamo ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
