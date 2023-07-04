Van'da güç birliği yapan kadınlar 'Ahtamara' markasıyla ürünlerini pazarlıyor

Van'ın Gevaş ilçesinde "Ahtamara" markası altında birleşen kadınlar, ürettikleri 20 çeşit ürünü yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde "Ahtamara" markası altında birleşen kadınlar, ürettikleri 20 çeşit ürünü yurdun dört bir yanına gönderiyor.

İlçede yaşayan 18 girişimci kadın, daha profesyonel üretim yapmak ve pazarlamak amacıyla 2021'de kooperatif çatısı altında birleşmeye karar verdi.

Bununla ilgili proje hazırlayan kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) destek almaya hak kazandı.

Kısa süre önce kuruluşunu tamamladıkları kooperatife, ilçe ile özdeşleşen "Ahtamara" efsanesinin adını veren kadınlar, "Uygulamalı Çiftçi Okulu"nda süt işletmeciliği, arıcılık, yöresel otlu peynirin standartlara uygun üretilmesi gibi konularda eğitim aldı.

Kooperatif çatısı altında bal, ceviz, salça, sirke, tarhana, erişte, fasulye, kuru kayısı, kavut, otlu peynir, çökelek gibi 20 çeşit üretim yapan kadınlar, ürünlerini "Ahtamara" markasıyla yerel ve ulusal marketler ile e-ticaret yoluyla satmaya başladı.

Bu sayede hem aile bütçesine katkı sağlayan hem de üretim zincirinin bir halkasını oluşturan kadınlar, zamanla ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

"Üretimin her alanında varız"

Kooperatif başkanı 40 yaşındaki Aycan Bayazit, AA muhabirine, daha önce ürünlerin satışı konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Hayata geçirdikleri projenin meyvelerini almaya başladıklarını belirten Bayazit, şöyle konuştu:

"Çocukluğumuzdan bu yana çiftçilik yapıyoruz. Üretimin her alanında varız. Tarlalarda fasulye üretiyoruz, yaylada arıcılık yapıyoruz. Bu işin pazarında da olmak istedik. İki yıl önce kooperatif kurmaya karar verdik. 20'den fazla ürün imal ediyoruz. Paketlediğimiz ürünleri kooperatifimiz aracılığıyla satışa sunuyoruz. Barkod numaramız, işletme kaydımız var. Markamızı bir hafta önce tamamladık. Ürünlerimizi Ahtamara markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. İnternet üzerinden satışlarımız devam ediyor. Yurt dışına da ürün göndermeyi hedefliyoruz. Katkı maddesi kullanmadan ürettiğimiz ürünleri herkesin tüketmesini, ekonomik özgürlüğümüzü kazanmayı, sosyalleşmeyi, ailelerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim."

"Müşteri potansiyelimiz arttı"

Kooperatifi üyesi 28 yaşındaki Rabia Şeker ise tarlasında yetiştirdiği ürünleri müşterilerin beğenisine sunduğunu anlattı.

Ürünlere ilginin yüksek olduğunu dile getiren Şeker, "Kooperatif sayesinde pazar alanımızı genişlettik. Müşteri potansiyelimiz arttı. Toprakla ilgilenmek zaten müthiş bir duygu. Kendinizi huzurlu hissediyorsunuz. Aynı zamanda ürünlerimizi kendimiz satışa sunduğumuz için daha çok verim elde ediyoruz. Daha avantajlı bir süreç yaşıyoruz. O yüzden çok memnunuz." dedi.

FAO'nun Van Proje Koordinatörü Bünyamin Hakan da kadınlara birçok alanda eğitim vererek üretimde söz sahibi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Üreticilerin iş becerilerini geliştirmeye, kazançlarını artırmaya ve iş imkanı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Hakan, "Bu kapsamda Gevaş ilçesindeki kadınlara destek vererek kooperatif kurmalarını sağladık. Kendi markalarını da bir hafta önce tamamlayan kooperatif üyelerimiz, katma değer katarak ürettikleri ürünleri kooperatif aracılığıyla birçok ile gönderiyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Kadınlarımızı desteklemeye, üretimi artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.