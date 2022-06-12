Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasaklama - Haberler

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Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasaklama

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasaklama

VAN'da, gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 13-27 Haziran tarihlerinde yasak getirildi.

VAN'da, gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 13-27 Haziran tarihlerinde yasak getirildi. Kentte düzenlenecek imza kampanyası ile bildiri, broşür ve el ilanı dağıtımının da mülki idare amirinin iznine bağlandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada; olası olayların önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 13-27 Haziran'da yapılacak basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde 13/06/2022 tarihinden geçerli 27/06/2022 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 sayılı kanunun ilgili hükümlerine istinaden  yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

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