Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu çalışanı Elif Bilen tarafından bu hafta "İslam'da zikir" konusu ele alındı.

Elif Bilen, "insanın hayatta var olma sebebi", "Allah'a doğru bir kul olma" ve "Dinde aile hayatının önemi" gibi konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Sohbet toplantısı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.