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Van'da gölete giren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Van'ın Çaldıran ilçesinde serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki çocuk, kayboldu ve cansız bedeni bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde gölete giren 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 11 yaşındaki bir çocuk, Avcıbaşı Mahallesi yakınlarında serinlemek için gölete girdi.

Çocuğun bir süre sonra gölette kaybolması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye AFAD İl Müdürlüğü suda arama kurtarma görevlileri, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suda arama kurtarma ekibinde yer alan kurbağa adamların yaptığı arama sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Çocuğun cesedi, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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