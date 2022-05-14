Van'da göçmen kaçakçılığını organize eden 2 zanlı tutuklandı - Haberler

ADİLCEVAZ, BİTLİS (AA) - Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda, göçmenleri İran sınırlarından yasa dışı şekilde Van'a getirdikten sonra tekneler vasıtasıyla Bitlis'in Adilcevaz- Tatvan hattını kullanan, batı illerine sevklerini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı olaylarını yüksek meblağlar karşılığında üst seviyede organize eden M.A. ile R.A, il merkezinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.