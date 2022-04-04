VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA - Haberler

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VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 8 ayrı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 8 ayrı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 28 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında 8 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, suçta kullanılan 4 araca da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA

VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA

VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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