VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA

VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 14-20 Mart tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Polisin aramasında ayrıca sahte oturma izinleri ve pasaportlar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel