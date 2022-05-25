Van'da göçmen kaçakçılığına 7 gözaltı - Haberler

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 organizatör ile yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İpekyolu ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, organizatör oldukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Organizatörlerle birlikte yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 6 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.