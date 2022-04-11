Van'da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama - Haberler

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Van'da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Van'da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

VAN'da, göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 5 operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

VAN'da, göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 5 operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 4-10 Nisan'da 5 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, suçta kullanılan 2 araca da el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Van'da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Nisan, Güncel, Haberler

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