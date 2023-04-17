Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

VAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

VAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 10-16 Nisan tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.