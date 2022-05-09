VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 4 TUTUKLAMA - Haberler

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VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 4 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'da, son bir haftada düzenlenen 5 ayrı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VAN'da, son bir haftada düzenlenen 5 ayrı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kentte 2- 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüplelilere yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda göçmen kaçakçılığında organizatör oldukları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Mayıs, Güncel, Haberler

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