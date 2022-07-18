Son dakika haber | VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 2 TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: VAN'da, son 1 haftada düzenlenen 3 operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
VAN'da, son 1 haftada düzenlenen 3 operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 11-17 Temmuz'daki 3 operasyonda, organizatörlük yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
POLİS KAMERASI
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-Emniyet binasında çıkartılan organizatörler araca bindirilirken
HABER Behçet DALMAZ VAN, (DHA)-
Demirören Haber Ajansı / Güncel