Son dakika haber | VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 2 TUTUKLAMA Son dakika haberleri: VAN'da, son 1 haftada düzenlenen 3 operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. VAN'da, son 1 haftada düzenlenen 3 operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 11-17 Temmuz'daki 3 operasyonda, organizatörlük yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. POLİS KAMERASI ------------------------- -Emniyet binasında çıkartılan organizatörler araca bindirilirken HABER Behçet DALMAZ VAN, (DHA)- Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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