Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama - Haberler

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Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Gülay Kuyucu - Güncel
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Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

VAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda, yüksek meblağlar karşılığında göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan ve gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VAN (DHA) - VAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince yapılan çalışmalarda, yüksek meblağlar karşılığında göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan ve gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yasa dışı yolardan İran sınırından aldıkları kaçak göçmenleri Van'a getiren ve buradan da yüksek rakamlar karşılığında teknelerle Bitlis'in Adilcevaz ve Tatvan ilçelerini kullanarak batı illerine sevkini yapan M.A., ve R.A.,'yı takibe aldı. Yapılan takip sonucu Van'da yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen, JASAT, Van, Güncel, Haberler

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