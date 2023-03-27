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VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 11 TUTUKLAMA

Güncel Haberler

VAN'da polisin düzenlediği göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 organizatörden 11'i tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

VAN'da polisin düzenlediği göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 organizatörden 11'i tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 20-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen 7 ayrı operasyonda, 20 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan bir araca da el kondu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 11'i tutuklandı, 9'u savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Güncel Haberler

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