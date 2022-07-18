Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 11-17 Temmuz'da gerçekleştirilen 3 operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Emre Ilıkan - Güncel Göçmen Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.