Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, iki metruk yapı yıktırıldı, suçta kullanılan bir araca el konuldu. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. AA / Necat Hazar - Güncel Göçmen Van Güncel Haberler

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