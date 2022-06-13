Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

AA - Necat Hazar - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, iki metruk yapı yıktırıldı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Göçmen Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title