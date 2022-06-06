Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Haberler

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi tutuklandı ????? Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 41 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. ????? Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 41 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 5 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yurda yasa dışı yolardan girdikleri belirlenen 41 Afganistan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. AA / Necat Hazar - Güncel Göçmen Van Güncel Haberler

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