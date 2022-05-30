Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı - Haberler

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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı

????? Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

????? Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 6 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

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