Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı
AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
VAN (AA) - Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, geçen hafta 8 operasyon gerçekleştirdi.
Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
AA / Necat Hazar - Güncel