Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı
AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.
VAN (AA) - Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 8 organizatör gözaltına alındı, aramalarda 6 sahte pasaport ve 7 sahte oturma izin belgesi bulundu.
???????Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
AA / Necat Hazar - Güncel