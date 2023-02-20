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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 13-19 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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