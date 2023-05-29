Van'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 22-28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.