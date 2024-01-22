Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 15-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.