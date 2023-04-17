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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 10-16 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Van Güncel Haberler

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