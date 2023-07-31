Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Van'da yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 organizatörden 2'si tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 organizatörden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 5 operasyonda; 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konulmuştur" denildi. - VAN