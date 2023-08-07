Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 2 Organizatör Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 3 operasyonda 3 organizatör hakkında adli işlem yapıldı ve 2 organizatör tutuklandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan bir araca el konuldu.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 2 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 3 operasyonda; 3 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konulmuştur" denildi. - VAN