Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı. 2 ayrı operasyonda 9 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 2 ayrı operasyonda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN