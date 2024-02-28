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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Van'da gerçekleştirilen operasyonda düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırda saklanan şüpheli tutuklandı.

Van'da, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda dün Tuşba ilçesinden Erciş istikametine giden tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada karton kutuların arkasında saklanan düzensiz göçmenleri yakaladı, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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