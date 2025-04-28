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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama
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Van'da gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti iddialarıyla tutuklandı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-27 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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