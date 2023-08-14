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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Van'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

VAN Van'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 6-13 Ağustos tarihleri arasında 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı" denildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Göçmen Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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