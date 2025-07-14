Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Tutuklama

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Van'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 29 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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