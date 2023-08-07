Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Van'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca 1 araca da el konuldu.